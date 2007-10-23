Суд Сімферополя засудив двох кримчан, які постачали секс-рабинь до Росії

Сімферопольський районний суд засудив до 8-ми і 5-ти років позбавлення волі двох кримчан, які вивозили українок до Росії з метою продажу в секс-рабство.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Головного управління СБУ в АРК, суд визнав громадянина України - організатора каналу торгівлі людьми - винним у злочинах, передбачених ч.3 ст.149 і ч.2 ст. 302 Кримінального кодексу України, і засудив до 8 років позбавлення волі.

Його спільник - кримчанин, який вербував жінок для виїзду в Росію з подальшою сексуальною експлуатацією, засуджений до 5 років ув`язнення.

"До складу цієї групи входили громадяни України і Росії. Організатором групи був 42-річний кримчанин, який виїхав до Москви на заробітки в 2000 році", - зазначили в кримському Главку СБУ.

На території України учасники злочинної групи організували підбір і подальше переправлення до Москви жительок кримського півострова та інших регіонів країни. "Потенційним жертвам пропонувалося працевлаштування прибиральницями або покоївками у котеджних поселеннях Підмосков`я. Проте після прибуття до Росії дівчат примушували надавати послуги сексуального характеру, - повідомили в СБУ. - На сьогодні встановлено понад 30 осіб, зокрема неповнолітніх, з країн СНД (серед них 10 громадянок України), які постраждали від протиправної діяльності членів цього злочинного угруповання".

Кримінальна справа була порушена прокуратурою за матеріалами спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Криму.