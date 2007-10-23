Ющенко сподівається, що євреїв не перетворять на інструмент тиску

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що єврейська громада протидіятиме “ззовні інспірованим намірам перетворити її на інструмент тиску і спекуляції, зокрема на історичних темах”.

Про це Президент України заявив під час зустрічі з представниками єврейських громадських організацій та української інтелігенції. Головна тема зустрічі – стан забезпечення прав єврейської громади та спільна протидія будь-яким виявам ксенофобії в Україні, повідомляє прес-служба Президента.

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО наголосив: держава здатна належним чином вирішити проблеми єврейської громади. Водночас він підкреслив, що у цьому напрямку потрібна тісна співпраця і взаємна підтримка. «Ми маємо працювати у дусі порозуміння і поваги», – сказав глава держави.

При цьому він висловив сподівання, що єврейська громада адекватно протидіятиме ззовні інспірованим намірам перетворити її на інструмент тиску і спекуляції, зокрема на історичних темах.

Він зазначив, що напади на представників єврейської громади і розпалювання міжнаціональної ворожнечі стоять в одному ряду з діями провокаторів, які за останній час неодноразово намагалися сплюндрувати українські національні знаки і державні символи (на Говерлі, у Харкові, Крутах).

Президент при цьому зауважив, що такі дії можуть мати зовнішніх режисерів, зацікавлених у загостренні суспільної ситуації в Україні. Він наголосив, що його позиція у цьому питанні категорична: Служба безпеки України і правоохоронні органи мають зробити все, щоб знайти винуватців таких дій з подальшим вичерпним і жорстким покаранням згідно із законом.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що високо цінує тісний і конструктивний діалог з єврейською громадою і це, зазначив він – важливий внесок у підтримання спокою і порозуміння у міжнаціональних відносинах в нашій країні.

Глава держави вкотре наголосив, що жорстко засуджує будь-які вияви міжнаціональної неповаги і ворожнечі. В Україні, за його словами, панує стале порозуміння між усіма національними громадами.

Участь у зустрічі взяли голова Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосип ЗІСЕЛЬС, президент Єврейської ради України, голова фонду «Пам’ять Бабиного Яру» Ілля ЛЕВІТАС, відповідальний секретар громадського комітету вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру Віталій НАХМАНОВИЧ, президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим РАБИНОВИЧ, член Правління Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Олександр ПАСХАВЕР, голова Єврейського фонду України Олександр ФЕЛЬДМАН, директор інституту Юдаїки Леонід ФІНБЕРГ, поет, літературний критик, лауреат премії імені Василя Стуса Мойсей ФІШБЕЙН, в. о. директора Українського інституту національної пам’яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН Мирослав ПОПОВИЧ.

На зустрічі також були присутні перший заступник глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК, в. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, в. о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО, повідомляє прес-служба Президента.