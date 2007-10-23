Президент проведе у Харкові засідання Коордради з підготовки заходів до 75-х роковин Голодомору
11:18, 23 жовтня 2007Права людини
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Сьогодні, 23 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Харківської області.
Як повідомляє прес-служба Президента, у Харкові глава держави проведе засідання Координаційної ради з підготовки заходів у зв’язку 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років.
Також Президент України покладе квіти до Пам`ятного Хреста жертвам Голодомору у с.Покотилівка Харківського району.
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