Президент проведе у Харкові засідання Коордради з підготовки заходів до 75-х роковин Голодомору

Сьогодні, 23 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Харківської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, у Харкові глава держави проведе засідання Координаційної ради з підготовки заходів у зв’язку 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років.

Також Президент України покладе квіти до Пам`ятного Хреста жертвам Голодомору у с.Покотилівка Харківського району.