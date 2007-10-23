ВООЗ прийняла декларацію про боротьбу з туберкульозом

Всесвітня організація охорони здоров`я прийняла Декларацію про боротьбу з туберкульозом в Європі і Центральній Азії.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, відповідне рішення було ухвалене 22 жовтня в Берліні під час міністерського форуму «Всі проти туберкульозу», в якому взяли участь міністри охорони здоров`я, юстиції, закордонних справ і міжнародного розвитку, з 49 країн Європи і Центральної Азії.

Документ містить заклик до невідкладних дій з метою зупинити розповсюдження туберкульозу.

Декларація містить зобов`язання держав-членів і міжнародних організацій посилити політичну підтримку і виділяти більше ресурсів для боротьби з цією хворобою і, зрештою, для її ліквідації.

На розгляд міністрів була представлена доповідь, в якій повідомляється, що тільки в 2005 році в Європейському регіоні ВООЗ було зареєстровано понад 445 тис. нових випадків туберкульозу і 66 тис. смертельних результатів від цього захворювання. У доповіді наголошується, що масштаби захворювання туберкульозом в країнах Центральної і Східної Європи СНД є одними з найвищих у світі. Особливо тяжка ситуація склалася у 18 із 53 країн Європейського регіону - Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Болгарії, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Молдові, Росії, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Туреччині, Україні, Узбекистані, Естонії.

Учасники Форуму розглянули проблеми і труднощі, що стоять перед системами охорони здоров’я, у сфері боротьби з туберкульозом, зокрема, в ході виконання однієї з цілей Декларації - зупинити до 2015 року розповсюдження туберкульозу і покласти початок тенденції до скорочення захворюваності.

Для забезпечення ефективного і швидкого здійснення Декларації буде створено спеціальний механізм за участю Європейського Союзу, інших організацій, цивільного суспільства, місцевих громад і приватного сектора. Починаючи з 2009 року, кожні два роки проводитиметься огляд виконання Декларації.

Європейське регіональне бюро ВООЗ у Копенгагені об`єднує 53 держави із загальною чисельністю більш як 860 млн. чоловік.