Бахчисарайську організацію Євразійського союзу молоді заборонено

Органами юстиції скасовано рішення про легалізацію об’єднання громадян «Бахчисарайська районна молодіжна організація «Євразійський союз молоді».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, рішення було ухвалене на виконання постанови Бахчисарайського районного суду Автономної Республіки Крим про примусовий розпуск вказаного об’єднання громадян.

Рішення суду було ухвалене у порядку адміністративного судочинства 27 вересня 2007 року. Постанова суду набрала законної сили.

Бахчисарайська районна молодіжна організація «Євразійський союз молоді» була легалізована шляхом повідомлення про заснування Бахчисарайським районним управлінням юстиції 7 листопада 2006 року та внесена до Книги обліку громадських організацій під № 33.

З моменту реєстрації в діяльності вказаної організації правоохоронними органами неодноразово встановлювалися порушення Закону України «Про об’єднання громадян», які виражалися в організації та проведенні нею масових заходів за межами території діяльності, тобто за межами Бахчисарайського району.

29 березня 2007 року постановою Бахчисарайського районного суду Автономної Республіки Крим діяльність об’єднання було тимчасово заборонено (строком на 3 місяці). Заборона стосувалась усіх видів діяльності, крім спортивної.

Не виконавши вимоги вказаної постанови, представники Євразійського союзу молоді проводили і надалі масові заходи з порушенням законодавства України, у зв’язку з чим керівника організації було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Підставою для примусового розпуску Євразійського союзу молоді став адміністративний позов прокурора Бахчисарайського району в інтересах Бахчисарайського районного управління юстиції із залученням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим як третьої особи. Позов був обгрунтований статтею 32 Закону України «Про об’єднання громадян», згідно з якою однією з підстав примусового розпуску (ліквідації) об’єднання громадян є здійснення ним протиправної діяльності після накладення стягнень, передбачених законом.

Дослідивши вказані обставини, Бахчисарайський районний суд дійшов висновку, що вони є підставою для задоволення позову прокурора Бахчисарайського району та примусової ліквідації діяльності райнної організації Євразійського союзу молоді.