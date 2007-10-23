МЗС закликає покарати винних у нападі на будинок ужгородського рабина

Міністерство закордонних справ України заявляє, що уряд докладе всіх необхідних зусиль для розслідування нападу на будинок ужгородського рабина Менахема Менделя ТАЙХМАНА та рішуче протидіятиме подібним замахам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ України Андрій ДЕЩИЦЯ.

Він підкреслив, що МЗС України засуджує пограбування і вандалізм у будинку ужгородського рабина та ряд нападів на представників єврейської общини в інших містах України.

За словами А.ДЕЩИЦІ, МЗС звернулося до Служби безпеки України, Генпрокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Закарпатської облдержадміністрації із закликом знайти та покарати винних у скоєнні злочинів.

«Україна була і залишається гостинною домівкою для представників багатьох національностей та етнічних груп. Підтримка міжнаціонального, міжконфесійного і міжетнічного миру є однозначним і безумовним пріоритетом для української влади», - наголосив А.ДЕЩИЦЯ.

Довідка УНІАН. На початку жовтня в Ужгороді було здійснено напад на квартиру головного рабина Ужгорода та Закарпатської області Менахема Менделя ТАЙХМАНА.

Доки його з родиною не було вдома, зловмисники проникли у дім, пошкодили майно, здійснили три підпали у різних місцях квартири та викрали документи і гроші.