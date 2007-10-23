Круглий стіл на тему: ”Конституційна реформа: погляд громадськості”

У четвер, 25 жовтня, інформаційне агенство УНІАН проводить круглий стіл на тему: "Конституційна реформа: погляд громадськості" за участю представників громадських організацій та журналістів. Початок о 16.30. Адреса - Київ, вул.Хрещатик, 4, конференц-зал. Реєстрація та додаткова інформація за тел. (044)278-02-68, (095)331-50-55, larina@unian.net

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter