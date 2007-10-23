Хакери атакували найбільший російський правозахисний портал

Портал "Права людини в Росії" - www.HRO.org (один із найбільших в країні інтернет-ресурсів про права і свободи людини)- піддався масованій DDoS-атаці невідомих зловмисників.

Як передає інформаційний портал Харківської правозахисної групи, про це повідомив головний редактор www.HRO.org Андрій БЛІНУШОВ.

DDoS-атака полягає у спробі на якийсь період часу перекрити користувачами мережі доступ до сайту. Спосіб полягає в створенні величезного потоку запитів до сайту з багатьох різних мережевих адрес, через що виникає надмірне навантаження на ресурси системи і сайт не завантажується в браузерах читачів.

Атака розпочалася в неділю, 21 жовтня, близько 21:30. Її інтенсивність складає до 200 звернень за секунду.

«Залишається тільки здогадуватися, хто є замовником атаки на портал "Права людини в Росії"», - відзначає А. БЛІНУШОВ.

Команда HRO.org приносить вибачення читачам і заявляє, що докладає усіх зусиль, щоб зупинити атаку і привести ситуацію в норму.