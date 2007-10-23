В Молдові продовжують бити ув`язнених

Тортури і жорстоке звернення в Молдові, як і раніше, застосовуються широко і систематично, не дивлячись на те, що уряд прийняв ряд законодавчих актів для їх викорінення.

Про це йдеться в опублікованій сьогодні доповіді Amnesty International «Молдова. Тортури і жорстоке поводження: «Так це нормально», повідомляє прес-служба АІ.

«Не дивлячись на зусилля по приведенню законодавства у відповідність з міжнародними і європейськими стандартами, існуючі порядки і погляди міняються повільно. Побої і свавілля відносно затриманих залишаються звичайним явищем», — заявила дослідник Amnesty International по Молдові Хеза МАКГІЛЛ.

Занепокоєння організації викликає бездіяльність Генеральної прокуратури у боротьбі проти застосування тортур. “Лише окремі справи закінчуються звинувачувальними вироками стосовно співробітників правоохоронних органів. Потерпілі зіштовхуються з труднощами при подачі скарг. Генеральна прокуратура не в змозі проводити своєчасні, незалежні і неупереджені розслідування. Все це означає, що багатьом злочинцям, винним в тортурах і жорстокому поводженні, вдається уникнути правосуддя, а потерпілі не отримують відшкодувань і компенсацій”, - заявляють в АІ.

Amnesty International закликає уряд Молдови посилити заходи проти тортур і інших форм жорстокого поводження під час утримання в міліції, зокрема: скоротити з 72 до 24 годин період утримання під вартою до моменту передачі справи до суду; зробити обов`язковим медичний огляд після прибуття в місця утримання під вартою; простежити за тим, щоб допити проводилися в призначених для цього приміщеннях; своєчасно, ретельно, незалежно і неупереджено розслідувати всі повідомлення про тортури і інші форми жорстокого поводження; усувати співробітників поліції від справ (з повним збереженням платні) на весь період розслідування випадків тортур і інших форм жорстокого поводження; створити і забезпечити ресурсами незалежний механізм по розслідуванню всіх передбачуваних випадків тортур і інших форм жорстокого поводження з боку співробітників правоохоронних органів, а також створити ефективний і незалежний орган по нагляду за всіма місцями утримання під вартою.

«Введення таких захисних заходів допоможе подолати розрив між добрими намірами, про які заявляє уряд, і реальною ситуацією в країні. Поліцію слід реформувати так, щоб вона ґрунтувалася на принципах законності, прав людини і соціальної справедливості, щоб її робота по розслідуванню злочинів перестала залежати, головним чином, від отримання зізнань», — сказала Хеза МАКГІЛЛ.

Відомості, що містяться в новій доповіді АІ, зібрані в результаті опитування потерпілих, адвокатів, неурядових організацій (НУО) і державних чиновників. Представники Amnesty International зробили дві дослідницькі поїздки до Молдови в березні і липні 2007 року, відвідавши місця утримання під вартою в Кишиневі, Комраті, Тараклії, Окніці, Єдинцях, Оргієві і Страшенах. У доповідь не включені випадки, що відбулися в самопроголошеній Придністровській Молдавській Республіці (ПМР).

За інформацією “Міжнародної Амністії”, з 2005 року Європейський суд з прав людини виніс вісім судових ухвал про порушення Молдовою права на свободу від тортур і жорстокого звернення (чотири з них - в 2007 році).