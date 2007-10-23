Ющенко хоче встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голокосту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонує новообраному парламенту, який має зібратися на перше засідання у листопаді, встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору і Голокосту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні журналістам у Харкові.

«У мене немає сумнівів, що як тільки-но почне працювати український парламент, ми знайдемо сили, енергію, розум, мудрість, щоб прийняти пропозицію Президента про встановлення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору і Голокосту. Цим українська нація себе позиціонує стосовно двох, я сказав би, найбільших лих, які торкнулися людства і нашого суспільства зокрема – і це був би вчинок чесний», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, «в українському голоді полягло близько 10 млн. українців, росіян, євреїв, греків, болгар – десяток національностей, які були тоді на терені України. Найбільше це торкнулося, безумовно, української нації. Безумовно, це трагедія української нації».

В.ЮЩЕНКО закликав суспільство та політиків сприймати Голодомор не як міф чи легенду, а як правду, що стосується кожного, кожну родину.

За його словами, українцям необхідно пам’ятати про Голодомор як трагічну віху в історії. «Це трагедія нації, і я хочу підняти націю, щоб вона була високою, щоб вона навіть у своїй історії, навіть у такій трагічній сторінці, яким є голод 1932-1933, говорила, що ми та нація, яка виходить з уроків, ми маємо пам’ять, це була наша сторінка, ми її шануємо, ми звертаємося до всього світу з такою пропозицією – шануйте, що це варте ваших людських ідеалів», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що Україна «повинна зробити те, що зробило світове єврейство стосовно Голокосту».

«Ми підійшли до фундаментального визначення в українському парламенті визнання українського Голодомору як акції геноциду», - наголосив глава держави, додавши, що потім свою позицію повинен показати світ.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2006 року Верховна Рада України V скликання ухвалила закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з урахуванням поправок, запропонованих головою ВР Олександром МОРОЗОМ.

В.ЮЩЕНКО у своєму законопроекті пропонував визначити, що Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом українського нації. Водночас за пропозицією О.МОРОЗА слово нація було замінено на слово народ.

Також за пропозицією О.МОРОЗА із президентського законопроекту було виключено норму, що передбачала адміністративну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні.

23 березня 2007 року Президент подав до Верховної Ради законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України, у якому пропонував встановити кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-33 років в Україні та Голокосту.

Законопроектом передбачено покарання за таке заперечення у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або двох років ув’язнення. За ці дії, вчинені службовцем або повторно, передбачено чотири роки в’язниці.

*** У більш ніж десяти країнах Європи, в тому числі Франції, Швейцарії, Бельгії, Польщі, передбачено кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голокосту. В Австрії, Румунії, Чехії за заперечення Голокосту карають ув‘язненням на термін від 6 місяців до 10 років. У Німеччині та Ізраїлі покарання може сягнути 5 років тюрми. У Румунії особливе покарання для держслужбовців – до 5 років ув‘язнення.