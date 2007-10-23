Україна просить допомоги в реалізації проектів у галузі прав людини

У рамках приєднання до Паризької декларації Україна висловлює побажання країнам-донорам щодо надання нашій державі міжнародної технічної допомоги і започаткування низки проектів у сфері прав людини та гендерної рівності.

Пропозиції були озвучені у ході засідання урядово-донорської підгрупи «Права людини та гендерна рівність», яке відбулося в Міністерстві юстиції України, повідомили УНІАН у прес-службі цього відомства.

Від міжнародної донорської спільноти на засіданні головував керівник Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джеремі ХАРТЛІ. Від українського уряду - заступник міністра юстиції Валерія ЛУТКОВСЬКА. У заході також взяли участь представники Мін‘юсту, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міноборони, Держкомітету з питань ядерного регулювання. Від донорської спільноти - представники ЮНІСЕФ, Європейської Комісії, посольств Канади, Нідерландів та Швеції.

Як повідомила за підсумками засідання В.ЛУТКОВСЬКА, на сьогодні органи влади України висловлюють побажання щодо започаткування щонайменше семи міжнародних проектів у вказаній сфері.

Зокрема, Міністерство юстиції виступає з ініціативою створення Інтернет-порталу, в якому будуть розміщені переклади усіх рішень Європейського суду з прав людини стосовно держав, які є стороною Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Такий портал має містити відповідну пошукову систему, а також повну інформацію, необхідну для подачі заяви до Європейського суду.

Передбачається, що доступ українською мовою до такої інформації полегшить можливість особам, які планують звернутися із заявами до Євросуду, скласти та обгрунтувати свою заяву відповідно до практики Європейського суду. Крім того, це полегшить роботу українських суддів, які, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, зобов‘язані використовувати у своїй практиці рішення Європейського суду з прав людини, а також, відповідно до Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», мають використовувати рішення Європейського суду як джерело права.

Також, Міністерством у справах сім‘ї, молоді та спорту запропоновано проект стосовно створення в Україні Національного гендерного бюро. Таке бюро має акумулювати усю роботу відповідного напрямку, зокрема, займатися розробкою певної нормативної бази, наукових та соціологічних програм тощо.

Ще два проекти у сфері гендерної рівності репрезентовані Міністерством оборони і Міністерством юстиції з урахуванням побажань Державного департаменту з питань виконання покарань. Проекти стосуються покращення гендерної рівності у Міноборони, Збройних Силах України та вітчизняній пенітенціарній системі.

Про доцільність започаткування проекту гендерної експертизи нормативно-правових актів, що ухвалюються в Україні, заявлено також Міністерством юстиції. На думку фахівців Мін‘юсту, для проведення адекватної гендерної експертизи в Україні необхідна підготовка фахівців, які матимуть відчуття потенційної загрози принципам гендерної рівності та володітимуть відповідними методиками.

Ще один проект, репрезентований Мін’юстом, стосується проведення експертизи на відповідність міжнародних стандартам усіх проектів законів у галузі захисту прав мігрантів, біженців та шукачів притулку.

Крім того, Державний комітет з питань ядерного регулювання ініціює впровадження курсів психологічної підготовки для фахівців, що здійснюють інспекції у сфері використання ядерної енергії, переробки радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання. На думку ініціаторів проекту, оскільки подібні інспекції можуть містити елементи примусових санкцій, виховної роботи, запобіжних заходів, фахівці, що їх здійснюють, особливо жінки, повинні мати відчуття правової захищеності та не мати психологічних перешкод для відповідного спілкування.

В.ЛУТКОВСЬКА повідомила, на сьогодні всі проекти, які стосуються демократії та прав людини, уже погодилося підтримувати Посольство Швеції в Україні. Крім того, про відповідну згоду заявило представництво Верховного комісару ООН з прав людини.

За словами В.ЛУТКОВСЬКОЇ, донорами проектів можуть також виступати будь-які країни, міжнародні чи національні організації, які надають допомогу в рамках реалізації Паризької декларації. Міністерство юстиції виступатиме з українського боку координатором проектів, які реалізуються в рамках урядово-донорської підгрупи «Права людини та гендерна рівність».

*** До Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої допомоги (2005) Україна приєдналася у квітні 2007 року.

Відповідно до Паризької декларації, в Україні створено урядово-донорську групу, яка має розробити загальну стратегію і концепцію отримання технічної допомоги українськими органами влади.