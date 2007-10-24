2008 рік в Україні має стати Роком пам’яті жертв Голодомору

2008 рік в Україні має бути оголошений Роком пам’яті жертв Голодомору, заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні у Харкові під час засідання Координаційної ради з підготовки заходів у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він також дав доручення центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити відзначення у 2007 році Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій на найвищому державному рівні. При цьому В.ЮЩЕНКО нагадав – у 2007 році цей день (24 листопада) стане початком офіційного відзначення 75-х роковин Голодомору 1932–1933 років.

Глава держави зауважив, що 24 листопада буде продовжена традиція проведення Всесвітньої акції «Запали свічку!», коли по всій Україні та країнах світу за участю закордонного українства та посольств нашої держави увечері будуть запалені свічки пам’яті по жертвах голодоморів та політичних репресій.

За словами В.ЮЩЕНКА, він також звернувся до ієрархів українських церков із закликом долучитися до заходів із відзначення 75-х роковин Голодомору.

Президент особливо наголосив, що до цієї трагічної річниці у селах, містах і районах, постраждалих від Великого Голоду, необхідно відкрити пам’ятники або пам’ятні знаки. Він, зокрема, висловив сподівання, що буде встановлено гідний пам`ятник у Харкові. Йдеться також про важливість виявлення та впорядкування всіх місць поховань жертв трагедії.

В.ЮЩЕНКО ще раз звернув увагу місцевої влади на важливість складання регіональних книг пам’яті, і в підсумку – Національної Книги Пам’яті. «Мені б дуже хотілося, щоб тут був вагомим внесок кожної області», – зауважив Президент, додавши, що Національна Книга Пам’яті має увібрати всі без винятку спогади очевидців. Місцева влада має створити всі умови, щоб до кінця року працівники архівів сформували повні реєстри усіх документальних джерел з тематики Голодомору та провели їхню інвентаризацію, також наголосив Президент.

Глава держави назвав недостатньою роботу, що сьогодні проводить Міністерство освіти та науки у донесенні суспільству правди про Голодомор. «Сподіваюся, що Міністерство освіти зрозуміє, що тема Голодомору є надзвичайно важливою у формуванні світогляду молодих українців», – сказав він.

В.ЮЩЕНКО також висловив переконання, що на тему Голодомору в Україні повинні створюватися мистецькі та художні твори, фільми тощо. Він закликав митців бути активнішими в цьому питанні і запевнив, що з боку Президента вони матимуть повне сприяння в такій діяльності.