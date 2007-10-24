Кваліфіковані трудові мігранти отримають ”блакитні карти”
Ініціатива Єврокомісії
Єврокомісія пропонує запровадити європейську “блакитну карту” для кваліфікованих трудових мігрантів.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Єврокомісії в Страсбурзі.
Комісія схвалила два проекти Директив Євросоюзу щодо економічної міграції. Проект першої Директиви передбачає допуск висококваліфікованих мігрантів в ЄС та створення європейської “блакитної карти”.
Директива передбачає, що у випадку допуску висококваліфікованого вихідця з третіх країн, він отримує спеціальний дозвіл на проживання та роботу – “блакитну карту”, що надає цій особі ряд соціально-економічних прав та сприятливі умови для об’єднання родин.
При цьому з метою уникнення “відтоку мозків” з деяких країн Африки та Азії, що розвиваються, передбачається запроваджувати обмеження, або заборони на рекрутування висококваліфікованого персоналу в певних країнах.
Друга Директива встановлює єдину аплікаційну процедуру для отримання дозволу на роботу та виду на проживання, а також встановлює права для легальних мігрантів з третіх країн.
Головна мета цього документу – спростити та прискорити процес отримання дозволу на роботу і право на проживання як для роботодавця, так і для співробітника. Вона встановлює для вихідців з третіх країн такі ж права як і для європейців – однакові умови праці, рівень оплати праці, доступ до освіти, право на захист профспілок та соціальну безпеку.
Як повідомляв УНІАН, 13 вересня віце-президент Євро комісії з питань юстиції, свободи та безпеки Франко ФРАТТІНІ закликав збільшити кількість легальних трудових мігрантів з країн Африки та Азії. Він повідомив про наміри 23 жовтня представити два проекти Директив щодо допуску висококваліфікованої робочої сили. Передбачалося, що претендувати на посаду в ЄС можуть висококваліфіковані фахівці як ті, що постійно мешкають в третіх країнах, так і ті, що вже проживають в країнах-членах ЄС, наприклад, проходять навчання. При цьому доступ до трудового ринку в першій країні призначення має відкриватися не більше ніж на 2 роки з можливістю продовження “блакитної карти”. Власники “блакитних карт” матимуть можливість переїжджати до інших країн-членів ЄС за певних умов і лише після того, як легально проживуть 2-3 роки в країні, до якої приїхали вперше.
Станом на січень 2006 року загальна кількість вихідців з третіх країн в ЄС становила 18,5 млн. осіб, або близько 4% всього населення ЄС. Єврокомісія планує залучити до ЄС ще 20 млн. мігрантів з країн Африки та Азії протягом найближчих 20 років.