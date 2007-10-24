Кваліфіковані трудові мігранти отримають ”блакитні карти”

Єврокомісія пропонує запровадити європейську “блакитну карту” для кваліфікованих трудових мігрантів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Єврокомісії в Страсбурзі.

Комісія схвалила два проекти Директив Євросоюзу щодо економічної міграції. Проект першої Директиви передбачає допуск висококваліфікованих мігрантів в ЄС та створення європейської “блакитної карти”.

Директива передбачає, що у випадку допуску висококваліфікованого вихідця з третіх країн, він отримує спеціальний дозвіл на проживання та роботу – “блакитну карту”, що надає цій особі ряд соціально-економічних прав та сприятливі умови для об’єднання родин.

При цьому з метою уникнення “відтоку мозків” з деяких країн Африки та Азії, що розвиваються, передбачається запроваджувати обмеження, або заборони на рекрутування висококваліфікованого персоналу в певних країнах.

Друга Директива встановлює єдину аплікаційну процедуру для отримання дозволу на роботу та виду на проживання, а також встановлює права для легальних мігрантів з третіх країн.

Головна мета цього документу – спростити та прискорити процес отримання дозволу на роботу і право на проживання як для роботодавця, так і для співробітника. Вона встановлює для вихідців з третіх країн такі ж права як і для європейців – однакові умови праці, рівень оплати праці, доступ до освіти, право на захист профспілок та соціальну безпеку.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня віце-президент Євро комісії з питань юстиції, свободи та безпеки Франко ФРАТТІНІ закликав збільшити кількість легальних трудових мігрантів з країн Африки та Азії. Він повідомив про наміри 23 жовтня представити два проекти Директив щодо допуску висококваліфікованої робочої сили. Передбачалося, що претендувати на посаду в ЄС можуть висококваліфіковані фахівці як ті, що постійно мешкають в третіх країнах, так і ті, що вже проживають в країнах-членах ЄС, наприклад, проходять навчання. При цьому доступ до трудового ринку в першій країні призначення має відкриватися не більше ніж на 2 роки з можливістю продовження “блакитної карти”. Власники “блакитних карт” матимуть можливість переїжджати до інших країн-членів ЄС за певних умов і лише після того, як легально проживуть 2-3 роки в країні, до якої приїхали вперше.

Станом на січень 2006 року загальна кількість вихідців з третіх країн в ЄС становила 18,5 млн. осіб, або близько 4% всього населення ЄС. Єврокомісія планує залучити до ЄС ще 20 млн. мігрантів з країн Африки та Азії протягом найближчих 20 років.