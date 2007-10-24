ООН боїться біженців з Іраку

ООН побоюється нових потоків біженців в Іраку, викликаних загостренням ситуації в районі ірако-турецького кордону.

Про це УНІАН повідомили в Центрі новин ООН.

Зокрема, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) стурбоване ситуацією, що склалася в районі ірако-турецького кордону, де знайшли притулок 800 тисяч внутрішньо переміщених осіб з інших районів Іраку.

На брифінгу в Женеві прес-секретар УВКБ Рон РЕЙДМОНД заявив, що нестабільність на півночі Іраку може призвести до нових масових переміщень людей. Він зазначив, що до недавнього часу ця частина країни вважалася найменш небезпечною. Рятуючись втечею, туди прибуло багато іракців з центральних і південних районів країни.

Останні події, пов`язані з активізацією озброєних дій між курдами і Туреччиною, можуть призвести до того, що ці внутрішньо переміщені особи будуть вимушені шукати захисту і безпеки в інших місцях, яких усередині країни фактично не залишилося. Крім того, останнім часом для громадян Іраку було введено візові обмеження на в`їзд до сусідньої Сірії.

Сьогодні приблизно 2,3 млн. іракців виявилися внутрішньо переміщеними особами і ще 2,4 мільйони знайшли притулок у сусідніх країнах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, за інформацією місцевих ЗМІ, підрозділи турецької армії, що взяли в щільне кільце курдських сепаратистів на кордоні з Іраком, увійшли до Північного Іраку. Ця інформація поки що не одержала підтвердження з інших джерел, перш за все військових.