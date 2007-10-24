Тернопільський активіст ГМ ”Опора” заявляє, що його побили міліціонери

Тернопільський активіст Громадянської мережі “ОПОРА” Ігор СЦІБАЙЛО заявляє про факт побиття його співробітниками місцевої міліції під час затримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив активіст ГМ “ОПОРА” Тарас ГАТАЛЯК.

Як заявив сам потерпілий, двоє міліціонерів, одягнені в штатський одяг, затримали його в ніч з 19 на 20 жовтня у молодіжному центрі “Лас Вегас”. “Я пред’явив їм посвідчення працівника засобу масової інформації кореспондента Всеукраїнської газети «Точка ОПОРИ», пояснив, що знаходжусь на роботі і збираю інформацію для запланованої статті, також мною їм було пред’явлено посвідчення голови Тернопільського осередку міжнародної громадської організації Міжнародний антикримінальний і антитерористичний комітет, члени якого знаходяться під захистом МААК, WAAF і міжнародного законодавства, на чому я наголошував їм", - заявив І. СЦІБАЙЛО. За його словами, після перегляду документів міліціонери відреагували ворожо, забрали посвідчення і почали його бити, а потім відвели у відділок міліції.

“Один з працівників міліції, які мене затримували, найбільше бив мене руками й ногами у різні частини тіла, особливо по голові. Побої є зафіксовані у судово-медичній експертизі”, - заявив І. СЦІБАЙЛО. За словами потерпілого, коли на ранок його випустили, міліціонери не повернули мобільного телефона та грошей, які були у нього під час затримання.

І. СЦІБАЙЛО звернувся зі скаргою на дії міліціонерів у прокуратуру Тернопільської області.