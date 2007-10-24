Юрист Інституту Медіа Права судиться з Конституційним Судом

25 жовтня Апеляційний суд Києва розгляне апеляційну скаргу юриста Інституту Медіа Права Тетяни РОДІОНОВОЇ за позовом до Конституційного Суду України через відмову останнього надати відповідь на інформаційний запит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив юрист Інституту Медіа Права Ігор РОЗКЛАДАЙ.

За його інформацією, Т. РОДІОНОВА запитувала засновником та співзасновником яких ЗМІ є Конституційний Суд і яку суму для їх фінансування закладено в бюджеті цієї установи на 2005 рік. Конституційний Суд відмовив у наданні запитуваної інформації. Підстава, зазначена у повідомленні, - установа не розглядає інформаційні запити та не дає на них відповідей.

На думку Інституту Медіа Права, відмова Конституційного Суду у наданні запитуваної інформації є незаконною, оскільки дія Закону України „Про інформацію” поширюється на всі органи державної влади, в тому числі, і на Конституційний Суд України.

Т. РОДІОНОВА вимагає від Конституційного Суду надати запитувану інформацію та компенсувати моральну шкоду.