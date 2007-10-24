31 жовтня у Києві з ініціативи Фонду Конрада Аденауера, Посольства Федеративної Республіки Німеччина і Академії Української Преси відбудеться міжнародна конференція “Суспільне мовлення: незалежність, свобода слова і програмна різноманітність» .

Метою проведення заходу є обговорення сучасного стану та перспектив створення системи суспільного мовлення в Україні, практичні засади програмної політики та моделі фінансування суспільних мовників.

Нині в Україні значно більше питань щодо створення суспільного мовлення ніж відповідей. І головне на цьому етапі - прозоре громадське обговорення засад майбутнього суспільного мовника, механізму його створення, запобігання кулуарному та заполітизованому характеру творення. Метою проведення заходу є обговорення сучасного стану та перспектив створення системи суспільного мовлення в Україні, практичні засади програмної політики та моделі фінансування суспільних мовників.

До участі в у конференції запрошено представників органів виконавчої та законодавчої гілок влади, провідних аналітичних центрів та громадських організацій, засобів масової інформації, зарубіжні експерти (Петер ШІВІ, колишній директор Північно-Німецького суспільного мовлення, Д-р Манфред КОПС, директор Інституту економіки мовлення, Кельн).

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