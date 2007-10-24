Справи про розкуркулення українців розсекретять

Служба безпеки України виступає з ініціативою розсекретити справи про розкуркулення українських селян.

Про це сьогодні журналістам на прес-конференції повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«СБУ виступає з ініціативою оприлюднити всі архівні документи, які є в розпорядженні СБУ і МВС щодо так званої справи про розкуркулювання», - сказала М.ОСТАПЕНКО. Вона повідомила, що внаслідок цих дій в Україні постраждало близько 500 тис. осіб.