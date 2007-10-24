СБУ створює підрозділи по боротьбі з ксенофобією і національною нетерпимістю

Служба безпеки України створює спеціальні підрозділи по боротьбі з ксенофобією і національною нетерпимістю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«За дорученням Президента СБУ створює спеціальний підрозділ по боротьбі із ксенофобією і національною нетерпимістю», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Вона зауважила, що на даний час в Україні вдалося запобігти виникненню стійких екстремістських угрупувань, сформованих на засадах расизму і релігійної ненависті. За її словами, також про це заявив т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час зустрічі 22 жовтня з представниками єврейських громадських організацій та громад України.

М.ОСТАПЕНКО відзначила, що під час цієї зустрічі було досягнуто домовленості про проведення у кожній області України зустрічей керівників регіональних органів СБУ та МВС з представниками національних меншин, під час яких буде обговорено питання підвищення ефективності заходів боротьби з ксенофобією.

Зокрема, за її словами, особлива увага приділятиметься посиленню заходів громадського контролю.