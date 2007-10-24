Список персон ”нон грата” поповнився двома прізвищами

Служба безпеки України поновила заборону на в’їзд до України російським громадянам Павлу ЗАРІФУЛЛІНУ та Олександру ДУГІНУ, які є лідерами Євразійського союзу молоді і підозрюються у скоєнні акту вандалізму на Говерлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, постанова про заборону на в’їзд до України цим особам терміном на п’ять років була видана у 2006 році. Проте цього року після певних політичних домовленостей її дія була призупинена.

Однак останні події на Говерлі змусили Службу безпеки поновити заборону на в’їзд вказаним особам.

Як повідомлялося, Євразійський союз молоді заявив про знищення його активістами Державного герба України, встановленого на Говерлі – найвищій горі на території України, і перейменуванні вершини на пік Сталіна.

20 жовтня в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України встановила осіб, які здійснили наругу над державною символікою України на горі Говерла. За його словами, це троє молодих людей – «Леонід САВІН (1974 р.н.), громадянин України, який з березня цього року постійно проживає в Москві і є одним із провідних активістів цієї структури, відповідальним за функціонування веб-сайту ЄСМ. Другий - Олександр БОВДУНОВ (1986 р.н.), громадянин Росії, і третій - Валерій МАНТРОВ (1988 р.н.)».

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ одержані матеріали, які свідчать, що «цим ганебним вчинком координували з території Росії» керівники ЄСМ П.ЗАРІФУЛЛІН і О.ДУГІН.

Міліція порушила кримінальну справу за фактом наруги над державними символами України, встановленими на Говерлі.