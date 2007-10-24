КМДА заборонять ”допомагати” судам?

Постійна комісія Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики пропонує у програмі сприяння діяльності судових органів на 2008-2010 роки заборонити Київській міській держадміністрації надавати додаткову допомогу судам, яка не передбачена програмою.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні постійної комісії Київради при обговоренні проекту рішення з підготовки нової програми сприяння діяльності судових органів.

Як зазначили депутати комісії у програмі було визначено, що всі кошти та засоби будуть розподілятися виключно судовою адміністрацією Києва. Коментуючи прийняте рішення, голова комісії з питань регламенту Віталій ЯРЕМА зазначив, що на сьогоднішній день багато судів Києва потребує фінансової та матеріально-технічної допомоги.

За його словами, відомі випадки, коли начальники судів звертались безпосередньо до голови КМДА з проханням надати ту чи іншу допомогу, але, на його переконання, така надана безпосередня допомога ставить у залежність від керівництва міськдержадміністрації суди. Щоб у подальшому уникнути цього та не давати можливість розвитку корупції, сьогодні комісія і прийняла відповідне рішення.

«У нас була така негативна практика, коли голови судів звертались безпосередньо до Київського міського голови і безпосередньо виділялися кошти, щоб надати допомогу тому чи іншому суду. Тому ми вирішили сьогодні цю практику припинити, тому що є судова адміністрація. Кошти виділяються на додаткові заходи для діяльності судів на судову адміністрацію, а судова адміністрація вирішує, кому краще цю допомогу надавати», - пояснив В.ЯРЕМА.

За його інформацією, нова програма передбачає надання допомоги судам Києва загалом на близько 2 млн. грн. на рік. Ця допомога передбачає як матеріально-технічне забезпечення судів, так і фінансове.

Водночас, за словами В.ЯРЕМИ, вже напрацьована програма на наступні два роки не досить детально розписана, і тому її було направлено на доопрацювання. Через два тижні її планується розглянути ще раз після доопрацювання в судовій адміністрації, після чого її буде винесено на сесію Київради.