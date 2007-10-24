5% європейців працюють на “чорному ринку”

В середньому 5% європейців протягом останнього року працювали на “чорному ринку ”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать оприлюднені сьогодні дані опитування, проведеного 25 травня – 30 червня цього року.

При цьому найбільше людей, що заявили про те, що працювали “в чорну” в Данії – 18%, Латвії – 15% та Нідерландах – 13%. Найменше “в чорну” працювали жителі Кіпру – 1%, Мальти, Великої Британії (по 2%), Португалії, Італії, Іспанії та Німеччини (по 3%).

У висновках до результатів опитування зазначається, що справжній рівень зайнятості на “чорному ринку” може бути більшим, оскільки робота “в чорну” переслідується законодавством всіх країн-членів ЄС, що могло вплинути на відповіді респондентів.

Майже 50% тих, хто працював “в чорну”, робив це кілька разів протягом останнього року, а 32% - робили це відносно регулярно.

Перше місце серед видів діяльності, що виконуються “в чорну”, респонденти, які виконували їх, віддали послугам по господарству, включаючи догляд за дітьми та людьми похилого віку – 19%, друге – будівництво (16%).

81% з тих, хто працював “в чорну”, отримали грошову винагороду, 11% - винагороду в натуральній формі (товарами, послугами), 6% - обидві форми винагороди. В середньому годинна зарплата “чорного робітника” становила 16,6 євро.

47% респондентів з числа тих, хто виконував “чорну роботу”, вважають, що робота не декларується, оскільки це приносить вигоди як замовнику товарів чи послуг, так і виконавцю, 23% заявили, що виконували сезонну роботу, яку не варто декларувати, 16% сказали, що не могли знайти легальну роботу, стільки ж – працювали нелегально, оскільки це звичайна практика в їхньому регіоні чи секторі діяльності.

В результаті дослідження, проведеного мережею інститутів TNS Opinion & Social було опитано 26755 європейців старше 15 років в 27-ми країнах-членах ЄС. Похибка вибірки становить 1,9% - 3,1%.