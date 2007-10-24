25 жовтня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена оголошенню початку Національного конкурсу серед ЗМІ “Єднаймося заради дітей. Єднаймося проти СНІДу”, який впроваджується БФ “Інтелектуальна перспектива” за фінансової підтримки Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ. Учасники: Представник Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні Джеремі Хартлі; керівник проектів з питань профілактики ВІЛ серед молоді Олена Сакович; керівник інформаційних проектів ЮНІСЕФ Дмитро Коник; журналіст 5-каналу Ігор Слісаренко; голова Комітету з питань протидії ВІЛ/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Василь Петренко;старший фахівець програмного департаменту по національним дитячим програмам Ольга Панфілова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 253 14 01, 255 75 41, 8 050 940 07 00.