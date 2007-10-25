При розгоні демонстрацій в М’янмі загинуло не менше 80 чоловік

При розгоні масових антиурядових акцій протесту в М’янмі в вересні загинуло не менше 80 чоловік, заявив спецдоповідач ООН з прав людини по М’янмі Пауло Серджіо ПІНХЕЙРО, передає РІА «Новости».

Воєнний уряд країни повідомив про 10 загиблих, опозиція - про 200 жертв.

"Відповідно до інших (неурядових) джерел, імовірно було убито від 30 до 40 ченців і від 80 до 110 цивільних осіб", - заявив С.ПІНХЕЙРО в штаб-квартирі ООН.

За попередньою інформацією, яку має в своєму розпорядженні спецдоповідач по М’янмі, власті при розгоні демонстрацій застосовували не тільки гумові кулі, сльозогінний газ і палиці, а й також бойові патрони. "Це значною мірою пояснює таку кількість загиблих і важко поранених", - сказав він.