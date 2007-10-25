На Львівщини із Сокальського ІТУ втекли троє в`язнів

Сьогодні орієнтовно о 5.30-6.30 ранку із з приміщення ізолятора тимчасового утримання Сокальського райвідділу внутрішніх справ Львівської області здійснили втечу троє ув’язнених.

Львівські правоохоронці проводять спецоперацію з розшуку групи ув’язнених.

Як повідомив УНІАН начальник ЦГЗ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, злочинці не озброєні, втекли вони вдосвіта. Оперативниками у ході спецоперації було перекрито всі виїзди з області, розшукові заходи проводяться на автобусному, залізничному транспорті, також на Львівському летовищі.

Як поінформувало УНІАН джерело в правоохоронних органах, за попередньою інформацією, троє рецидивістів скоїли напад на працівників ІТУ і в такий спосіб їм вдалося втекти з приміщення. Про всі інші обставини розшуку злочинців, а також обставини їхньої втечі в ЦГЗ обласного управління міліції на певний час відмовляються давати будь-які коментарі.