Прокуратура зацікавилася Лук`янівським СІЗО

Прокуратура Києва пред’явила одному зі співробітників Київського слідчого ізолятора обвинувачення у службовій недбалості, що призвела до загибелі ув’язненого.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокурора міста Києва Мирослава МУШКА. (Кримінальну справу за фактом службової недбалості службових осіб Київського слідчого ізолятора, якими не було забезпечено порядку та умов тримання під вартою осіб, що призвело до скоєння вбивств ув’язнених було порушено у липні цього року – УНІАН).

Зокрема, за даними прес-секретаря столичного прокурора, у ході розслідування одного з епізодів кримінальної справи - вбивства 13 липня 2007 року ув’язненого О.Постнікова іншим ув’язненим - встановлено, що офіцер внутрішньої служби, який цього дня чергував в ізоляторі, знаючи про конфлікт між цими в’язнями, не вжив заходів щодо його припинення. Йому пред’явлено обвинувачення за ст. 367 ч. 2 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). На даний час розслідування за даним епізодом завершено. Обвинувачений ознайомлюється з матеріалами кримінальної справи.

Досудове слідство за іншими епізодами у справі триває, слідчими прокуратури вживається заходів щодо всебічного, повного та об’єктивного розслідування злочину, запевнила прес-секретар.

Крім цього, повідомила М.МУШКА, заступником генерального прокурора України – прокурором міста Києва Євгеном БЛАЖІВСЬКИМ повторно внесено подання голові Державного департаменту України з питань виконання покарань щодо усунення порушень кримінально-виконавчого законодавства у Київському СІЗО. Організовано перевірку діяльності медичної частини в ізоляторі.

Як повідомлялося, за даними голови правління Міжнародної ліги захисту прав громадян Едуарда БАГІРОВА, у Київському СІЗО за останні три місці загинули десятеро підслідних.