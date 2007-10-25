Amnesty International закликає Росію не наступати на ті самі граблі

Amnesty International виступила із застереженням до керівних органів Росії та Інгушетії не повторювати помилок, зроблених у Чечні, у зв’язку із значним зростанням кількості вимушених зникнень, викрадень та інших порушень прав людини у цій сусідній з Росією республіці.

Про це повідомили у прес-службі “Міжнародної Амністії”.

«Врегульовуючи непостійну ситуацію в Інгушетії, уряд Росії повинен керуватися законом, особливо у тих аспектах, що стосуються ув’язнення та утримування звинувачуваних – вони повинні відповідати міжнародним стандартам та внутрішньому законодавству країни», - говорить директор програми Європи та Центральної Азії МА Ніколя ДАКВОРТ.

Напередодні самміту Європейський Союз – Росія, що відбудеться 26 жовтня в Португалії, Amnesty International закликає уряд Росії виконувати всі свої міжнародні зобов’язання. Органи влади країни повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити дотримання всіма працівниками правоохоронних органів та служби безпеки в Інгушетії міжнародних стандартів та національного законодавства. Дотримання закону, а особливо дотримання прав людини – головне у врегулюванні кризової ситуації в Інгушетії.

Як повідомляє Amnesty International, ситуація, що склалася у Інгушетії досить загрозлива: працівники правоохоронних органів проводять перевірку документів цивільного населення та затримання без засвідчення своїх документів, іноді вони ховають свої обличчя під масками. Під час карального рейду до села Алі Юрт у червні 2007 року всі мешканці села були вишикувані надворі та побиті, 7 чоловіків заарештували та привезли у відділок Федеральної служби безпеки в Магас. За повідомленнями, у відділку з ними жорстоко поводилися. Існують дані про те, що цього року 3 чоловіків були застрелені працівниками правоохоронних органів біля міста Назрань. Влада повідомляє, що інцидент стався через те, що вони намагалися скоїти збройне протистояння затриманню, однак очевидці стверджують, що їх просто було вбито. Подібні інциденти, за повідомленнями, відбувалися і в інших містах республіки Інгушетія, в Малгобеку та Карабулаку.