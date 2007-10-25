ООН розповсюджуватиме інформацію про Голодомор в Україні 1932-33 років

Організація Об’єднаних Націй готова сприяти розповсюдженню в світі інформації про Голодомор в Україні 1932-33 р.р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив координатор системи ООН в Україні Френсіс О’ДОННЕЛЛ.

“Ми готові зробити все для розповсюдження інформації про Голодомор. Буде тільки на користь, якщо міжнародна спільнота буде знати правдиву інформацію про цю трагедію”, - сказав він.

Водночас, за словами Ф.О’ДОННЕЛЛА, формально ООН може визнати Голодомор геноцидом лише шляхом голосування представників країн-членів.

Він зазначив, що питання Голодомору в Україні є дуже важливим, але проблемним. За словами Ф.О’ДОННЕЛЛА, все більше країн визнають Голодомор в Україні геноцидом. При цьому він нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір оголосити наступний рік роком пам’яті жертв Голодомору.

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ в Україні Володимир ХАНДОГІЙ вважає, що необхідно системно доносити інформацію про Голодомор до світового співтовариства. На його переконання, відзначення 75-х роковин Голодомору сприятиме тому, щоб про цю трагедію почали активніше говорити на міжнародному рівні.

“Надзвичайно важливо, щоб в окремих державах прийшло визнання Голодомору як геноциду українського народу, адже ООН - це понад 190 держав світу”, - додав він.