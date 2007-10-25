В Полтаві перепоховають прах радянського воїна, загиблого в Таллінні

В неділю, 28 жовтня, в Полтаві урочисто перепоховають прах Степана Хапікала, який загинув в 1944 році під час звільнення Таллінна.

Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії Полтави, сьогодні в Києві відбулася урочисто-скорботна церемонія прощання з прахом С.Хапікала.

Спеціальним транспортом прах радянського солдата доставлять до Полтави 26 жовтня.

27 жовтня відбудеться панахида і мітинг в селі Новий Тагамлик Машівського району, де народився солдат.

У Полтаві церемонія перепоховання почнеться 28 жовтня - в день звільнення України від фашистських загарбників. О 9.15 у Пантелеймонівському храмі відбудеться церемонія відспівування, потім С.Хапікала пом’януть на Меморіалі Солдатської слави. Там йому будуть віддані всі військові почесті. У заходах візьмуть участь Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА і родичі С.Хапікала, мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ, представники громадських організацій, ветерани Великої Вітчизняної війни і багато інших.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства оборони Естонії, старший сержант С.Хапікало воював в 26-у танковому полку, що входив до 152-ї танкової бригади. 22 вересня 1944 року біля хутора Пенінги бригада з`єдналася з авангардом Естонського стрілецького корпусу, щоб разом увійти в Таллін. За даними Головного управління кадрів Міністерства оборони СРСР, С.Хапікало помер 27 вересня в результаті хвороби і був похований в Братській могилі на Тинісмяги.

Естонська влада 26 квітня почала роботи з ексгумації останків радянських воїнів, похованих на Тинісмяги, а в ніч на 27 квітня демонтували пам`ятник Воїну-визволителю і потім перенесли Бронзового солдата на Талліннське військове кладовище.

11 жовтня в Таллінні відбулася церемонія передачі останків радянського воїна українського походження Степана Хапікала його родичам – племінниці Наталії ОДНОЙКО і Володимиру ХАПІКАЛО.