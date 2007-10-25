Україна надасть повноцінний доступ до правосуддя мігрантам та дітям

Україна планує приєднатися до європейських Резолюцій щодо доступу до правосуддя мігрантів, шукачів притулку та дітей, у тому числі дітей-злочинців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, підписання документів очікується в рамках 28-ї Конференції міністрів юстиції країн Ради Європи та Європейського Союзу. Дводенний форум європейських міністрів розпочав свою роботу сьогодні у м. Лансароте (Канарські острови, Королівство Іспанія).

За словами міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, на порядок денний засідання винесені два питання, які визначені як безпрецедентний виклик для Європи - іміграція, а також сексуальна експлуатація та сексуальне розбещення дітей, що набули тривожних розмірів. У цьому контексті планується виробити спільну позицію керівників юстиції європейських країн щодо підтримки через систему правосуддя цих вразливих верст населення.

Так, за підсумками Конференції планується прийняття загальноєвропейської Резолюції про доступ до правосуддя мігрантів та шукачів притулку, а також Резолюції про поблажливе ставлення системи правосуддя до дітей. Ці резолюції, наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ, спиратимуться на низку європейських та міжнародних конвенцій, зокрема, Європейську конвенцію про захист прав та основоположних свобод, та носитимуть зобов’язальний характер.

Країни, що до них приєднаються, визнають необхідність надання всім мігрантам та шукачам притулку відповідного забезпечення кваліфікованого представництва в суді, правової допомоги та правового захисту з метою забезпечення їхніх цивільних та особистих прав.

Крім того, держави зобов’яжуться надавати дітям, у тому числі дітям-злочинцям, всебічний доступ до правосуддя, включаючи Європейський суд з прав людини, створити поблажливу систему правосуддя для дітей та визнати інтереси дітей пріоритетною цінністю.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що в рамках Конференції міністрів юстиції планується відкрити до підписання нову європейську Конвенцію про захист дітей проти сексуальної експлуатації та сексуального розбещення.

Крім того, міністрам юстиції європейських країн буде представлено для обговорення нові Європейські Правила, що застосовуються до неповнолітніх відповідачів, у вигляді суспільних санкцій чи мір покарання, або ж обмеження волі.