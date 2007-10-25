Медіа-профспілка вимагає покарати винних у побитті журналіста з Тернополя

Незалежна Медіа-профспілка України вимагає притягти до відповідальності винних у побитті голови Медіа-профспілки у Тернополі, кореспондента всеукраїнської газети «Точка ОПОРИ» Ігоря СЦІБАЙЛА.

Про це повідомили у прес-службі НМП.

Як повідомлялося раніше, І. СЦІБАЙЛА побили вночі з 19 на 20 жовтня біля тернопільського молодіжного центру «Лас Вегас» двоє чоловіків у штатському, один з яких показав посвідчення оперуповноваженого карного розшуку. Після цього журналіста відвезли у Тернопільське міське відділення міліції №2.

Зараз Ігор перебуває в Тернопільській обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. У журналіста паморочиться голова, а лікарі встановили попередній діагноз – струс мозку.

Завтра в Тернополі, у приміщенні Тернопільського прес-клубу, о 12.00 відбудеться прес-конференція за фактом побиття журналіста.

Контактна особа – керівник прес-клубу Тетяна Тарасенко, тел..: 8 (098) 478-04-64.