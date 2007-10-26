Довгий насварився на комунальні ЗМІ

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ закликав комунальні засоби масової інформації подавати у своїх матеріалах різні точки зору на події.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, про це він заявив виступаючи на сесії ради.

О.ДОВГИЙ вислови незадоволення роботою комунальних ЗМІ столиці.

За його словами, „пропозиції щодо надання комунальними ЗМІ всім політичним силам, представленим у Київраді, рівномірного ефірного часу та рівномірного обсягу публікацій у комунальних газетах є абсолютно слушними”.

„Я неодноразово отримував зауваження від депутатів, які приходять до мене з публікаціями чи то у «Вечірньому Києві», чи то у «Хрещатику», в яких міститься інформація без висвітлення альтернативної точки зору. Зважаючи на це, звертаюся до керівників медіа-холдингу з вимогою обов’язково забезпечувати в своїх матеріалах наявність альтернативної позиції. І в разі, якщо лунає критика, то вона має бути висвітлена”, - зазначив О.ДОВГИЙ.

У своєму виступі секретар Київради також порушив питання щодо публікацій у газеті „Вечірній Київ” від 9 та 17 жовтня цього року, в яких містилися некоректні висловлювання на адресу депутата Київради Віталія КЛИЧКА.

„Ці публікації не вкладаються в мої моральні принципи, їхній зміст зі мною не узгоджувався. Я подав до суду на це видання. Зараз приношу свої вибачення Віталію Володимировичу КЛИЧКУ, якого вважаю національним героєм України. В разі розбіжностей у нашому баченні ведення комунального господарства, я буду, як депутат з депутатом, сперечатися з В.КЛИЧКОМ, доводити свою правоту, але я ніколи в жодному ЗМІ не принижував його професійні заслуги як боксера - чемпіона світу”, - наголосив О.ДОВГИЙ.