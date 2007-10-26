Громадська рада при СБУ хоче пролити світло на розкуркулювання і УПА

Громадська рада при Службі безпеки України підтримала ініціативу сприяти розсекреченню та оприлюдненню всіх документів, які є в архівах Міністерства внутрішніх справ України, у справах про так зване розкуркулювання.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це йшлося на засіданні Громадської ради при Службі безпеки України.

Як зазначається у повідомлені, тоді внаслідок репресивних дій тоталітарно-комуністичного режиму постраждало понад 2,5 мільйона осіб, переважно заможних селян, яких наприкінці 1920 – на початку 1930 років було насильно позбавлено землі, майна і засобів до існування та вислано за межі України, де багато з них померло.

Громадська рада підтримала також пропозицію щодо підготовки і укладання Державним комітетом архівів України двосторонніх угод з архівними відомствами Росії, Білорусі та інших країн щодо надання архівних справ українців і вихідців з України, які відбували покарання або були репресовані за її межами (Кубань, Берестейщина, степові райони Казахстану та інші регіони).

Також Громадська рада при Службі безпеки України рекомендувала СБУ розсекретити інформацію, що зберігається в Галузевому державному архіві СБУ, про визвольну боротьбу Української повстанської армії.

Зокрема, рада рекомендувала СБУ оприлюднити правдиві дані про спецгрупи НКДБ-МДБ, що діяли на території Західної України під виглядом загонів УПА, вчиняли злочини та провокації проти мирного населення.

Крім того, члени Громадської ради висловили готовність взяти участь в обговоренні концепції реформування Служби під час розгляду цього питання на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.