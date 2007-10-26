У разі відміни призову в армію офіцери стануть солдатами

У разі відміни призову з 1 січня 2008 року, функції солдатів і сержантів будуть вимушені виконувати офіцери і прапорщики.

Таку думку в коментарі кореспондентові УНІАН висловив директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин БАДРАК.

“Теоретично можна відмінити призов, але ми потрапимо в ситуацію, коли офіцерам і прапорщикам доведеться виконувати функції солдатів і сержантів”, - сказав В.БАДРАК, додавши, що це призведе до відтоку офіцерських кадрів з армії.

На його думку, реалізація такого сценарію вкрай негативно вплине на розвиток Збройних Сил України і відкине армію назад.

Окрім цього, В.БАДРАК упевнений, що такий підхід може спотворити саму ідею створення професійної армії в Україні.

Водночас, він не виключає, що армія може зіткнутися з проблемою, коли будуть набрані контрактники, але при цьому вони будуть вимушені жити в казармах як звичайні призовники.

«Це буде убивчо для контрактної армії тому, що такий підхід буде обманом для суспільства», - сказав В.БАДРАК.

Експерт вважає, що сьогодні БЮТ слід відмовитися від такого «політичного, рекламного» проекту і підійти до цього питання реально.

На думку В.БАДРАКА, в першу чергу треба побудувати фонд службового житла, зробити все необхідне, щоб при підвищенні грошового утримання контрактників не виник дисбаланс у грошовому забезпеченні офіцерів і прапорщиків, а також інших представників бюджетного сектора – вчителів, лікарів тощо.

«Це питання треба вирішувати всесторонньо, а не просто узяти й ухвалити вольове рішення про припинення призову», - додав експерт.

Він повідомив, що за підрахунками Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння для того, щоб мати можливість перейти на професійну армію на рубежі 2010-2011 років будуть потрібні такі витрати на армію: 2008 рік – не менше 15 млрд. грн., 2009 рік - не менше 17,5 млрд. грн., 2010 – не менше 19 млрд. грн.

«При такому мінімальному фінансуванні можлива професіоналізація армії на рубежі 2010 року», - сказав він

«Відмінити призов – це авантюра. Таким чином, Юлія ТИМОШЕНКО завойовує симпатії частини українського суспільства, яка не зрозуміє про що йдеться», - сказав В.БАДРАК. На його думку, це цілеспрямований хід з метою «нейтралізувати міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА як політика».