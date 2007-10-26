Україна хоче, щоб Європа платила пенсію українським заробітчанам

Україна пропонує ЄС створити солідарну систему пенсійного забезпечення легальних українських мігрантів, що працюють в країнах-членах Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив українським журналістам міністр праці та соціальної політики Михайло ПАПІЄВ.

“Ми пропонуємо зробити солідарну систему, щоб можна було враховувати стаж в Україні та ЄС... За ту частину, коли людина працювала в Україні, сплачує Пенсійний фонд України, за ту частину, коли працювала в ЄС, платить Пенсійний фонд тієї чи іншої країни”, - сказав українській міністр.

Він зазначив, що на сьогодні, за оцінками експертів, 2,7 млн. українців постійно працюють в країнах-членах ЄС. При цьому більшість з них виїхали на заробітки до досягнення ними пенсійного віку, чи права на трудову пенсію, яке з’являється за наявності 25 років трудового стажу у чоловіків та 20 років стажу у жінок. При цьому, за словами міністра, працюючи легально в ЄС та сплачуючи податки і соціальні внески, ці громадяни також не зможуть претендувати на пенсію, оскільки їм не вистачить стажу.

“За великим рахунком, це проблема більше ЄС, а не України - 70% людей, за оцінками експертів, навряд чи повернуться в Україну”, - сказав український міністр.

Він також зазначив, що побачив розуміння цього питання з боку представників Європейського соціально-економічного комітету, і, зокрема, Соціально-економічної ради Франції, яка готова лобіювати це питання в ЄС. За словами міністра, Соціально-економічна рада України та Європейській соціально-економічний комітет домовилися створити групу ad hoc для обговорення цих пропозицій України.