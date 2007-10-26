Військових у владних структурах поменшає вдвічі

Указ Президента України про скорочення посад в державних органах і цивільних установах, які заміщуються військовослужбовцями, спрямований на широку демілітаризацію державної служби. Так керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА прокоментував рішення глави держави більше ніж удвічі зменшити присутність військових, співробітників спеціальних служб у владних і управлінських структурах, повідомляє офіційний сайт глави держави. В.БАЛОГА назвав підписання Указу рішучим кроком у напрямку досягнення більшої прозорості у діяльності силових відомств, ефективнішого підпорядкування їх завданням національної безпеки і оборони, забезпечення громадського контролю над армією і спецслужбами.

Як повідомив В.БАЛОГА, появі Указу передувала прискіплива ревізія посад, на яких працювали люди в погонах. Від сьогодні призупинено практику відрядження військовослужбовців до цивільних установ і організацій. Зокрема, жодний військовий не працюватиме на посадах у Секретаріаті Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів, Апараті Верховної Ради. Скасовано 33 президентські Укази, які регламентували такі відрядження. «Лише в апараті Ради національної безпеки і оборони портупеї знято з 31 посади. Навіть у президентській приймальні працюватимуть тільки цивільні люди», – зауважив керівник Секретаріату Президента.

Водночас В.БАЛОГА роз’яснив, що в окремих випадках із міркувань забезпечення інтересів держави в сферах оборони і безпеки військові і далі працюватимуть у ряді організацій. Серед них – представництво України в Євросоюзі і НАТО, компанія «Енергоатом», Національне космічне агентство, Чорнобильська АЕС. «Це викликано, серед іншого, необхідністю оперативної координації в рамках міжнародного співробітництва із актуальних питань міждержавних відносин, реалізації пріоритетних проектів у військовій і оборонній галузях за участю України», - підкреслив він.