Чернігівський центр прав людини контролюватиме місцевих депутатів

У Чернігові громадська організація "Чернігівський центр прав людини" розпочала реалізацію проекту, що має на меті оцінити ефективність діяльності депутатів міської ради, обраних за списками політичних партій і блоків.

Про це УНІАН повідомив представник організації Олександр ПІДГОРНИЙ.

За його словами, у рамках проекту передбачається проаналізувати передвиборчі програми партій та блоків, що пройшли до міської ради, відстежити роботу депутатів під час сесій, провести моніторинг місцевих, регіональних та партійних ЗМІ.

Також планується провести громадські слухання з представниками політичних партій та блоків, що сьогодні представляють інтереси територіальної громади у міській раді, та публічні дебати на телебаченні про втілення у реальність програмних обіцянок місцевих депутатів. За результатами досліджень буде виданий аналітичний звіт.

«Минає час, коли громадяни були споживачами державної політики, сьогодні вони мають нагоду стати замовниками державної політики, формуючи свої вимоги і наполягаючи на їх виконанні», - наголосив О.ПІДГОРНИЙ.