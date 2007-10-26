У Житомирі пройде смолоскипна хода з нагоди 70-х роковин політрепресій

Третього листопада Всеукраїнське об’єднання "Свобода" у Житомирі проведе смолоскипну ходу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної організації ВО "Свобода".

Хода пройде головними вулицями міста з нагоди 70-х роковин масових політичних репресій 1937-1938 років, повідомляється у численних листівках, поширених обласним осередком згаданої організації в Житомирі.

Акція пройде під гаслом "Не забувай свого минулого!". Вона розпочнеться на вулиці Київській, біля Михайлівської церкви, о 18.00.

Водночас, як повідомили УНІАН в Житомирській обласній організації КПУ, комуністи планують зірвати цю акцію ВО "Свободи".