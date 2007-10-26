Янукович зацікавився СНІДом і туберкульозом

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ ініціює введення нової посади спеціального координатора за програмами боротьби з ВІЛ/СНІД і туберкульозом.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ доручив розглянути можливість введення нової посади сьогодні після зустрічі з колишнім послом США в ООН, президентом і головним виконавчим директором Бізнес-альянсу з боротьби з ВІЛ/СНІД Річардом ХОЛБРУКОМ.

В.ЯНУКОВИЧ і Р.ХОЛБРУК обговорили перспективи отримання Україною нового гранту Глобального фонду з боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією у розмірі 150 млн. доларів.

У прес-службі Кабінету міністрів уточнили, що керівник уряду і Р.ХОЛБРУК також обговорили план спільних дій для створення ефективної системи боротьби з ВІЛ/СНІД, яка передбачає об`єднання зусиль державних і недержавних організацій в цій сфері діяльності.

У свою чергу, Р.ХОЛБРУК уточнив, що Бізнес-альянс об`єднує 230 компаній, зокрема з України.