Європейський суд зобов`язав Україну виплатити севастопольцю 10,5 тис. євро

Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити 32-річному жителю Севастополя Олегу ЯКОВЕНКУ 10,457 тис. євро за погане поводження і недостатню медичну допомогу під час тюремного ув`язнення.

Як повідомляє ІА Українські Новини, про це сказано в повідомленні суду.

Так як О. ЯКОВЕНКО помер 8 травня 2007 року, коли його справа вже розглядалася, Європейський суд визнав право його матері продовжувати справу від імені позивача.

Відповідно до повідомлення, О. ЯКОВЕНКО звернувся в Європейський суд з прав людини зі скаргою на погане поводження з боку міліції, а також на недостатню медичну допомогу, тому що в нього було діагнозовано ВІЛ і туберкульоз.

Крім того, позивач скаржився на погані санітарні умови і їжу під час ув’язнення.

Також О. ЯКОВЕНКО звертав увагу на те, що під час його транспортування із Сімферопольського СІЗО в Севастополь умови поїздки були нелюдськими і принизливими, тому що вагон був переповнений, до того ж не було світла й свіжого повітря.

Під час поїздки ув`язненим не давали води і їжі.

Позивач вимагав виплатити йому 434 євро за матеріальні збитки, тому що йому довелося витратити ці гроші на медичне обслуговування, а також 50 тис. євро за нематеріальні збитки.

Крім того, Яковенко вимагав компенсувати йому витрати, пов`язані з провадженням справи в Європейському суді.

Європейський суд визнав порушення прав позивача й зобов`язав Україну виплатити йому 434 євро за матеріальні, 10 тис. євро за нематеріальні збитки, а також 23 євро за витрати.

Таким чином, з початку року Європейським судом з прав людини винесено 75 рішень проти України.

Як повідомлялось, в 2002 році було винесено 1 рішення Європейського суду з прав людини проти України, в 2003 - 6, в 2004 - 13, в 2005 - 120, в 2006 - 114.