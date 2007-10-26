”Служба захисту дітей” просить переглянути постанову про опікунство

Всеукраїнська громадська організація “Служба захисту дітей” звернулася до Кабінету міністрів України, Генеральної прокуратури України, Секретаріату Президента України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з приводу необхідності призупинення дії постанови уряду від 17 жовтня 2007 року “Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування”.

Про це повідомила на прес-конференції в агентстві УНІАН співголова цієї організації Людмила ВОЛИНЕЦЬ.

За її словами, дана постанова суперечить законодавству України, зокрема, чотирьом статтям Сімейного кодексу та шести статтям Цивільного кодексу України.

Як сказала Л.ВОЛИНЕЦЬ, постановою передбачено, що дитина 7 років, яка перебуває під опікою, має складати письмову згоду на відчуження житла. Л.ВОЛИНЕЦЬ вважає, що дитина у такому віці не може визначити, чи потрібно їй житло, яке залишилось від батьків. За її словами, така норма може стати також причиною зловживань - примусу щодо дитини.

Вона повідомила, що на сьогодні ця проблема і так є не повністю вирішеною, оскільки у 2006 році майже 120 дітей перебували у притулках як діти, що втратили житло в результаті злочинних дій дорослих.

Співголова ВГО “Служба захисту дітей” зауважила, що постановою розширено перелік тих батьків, які на сьогодні повинні втратити право на виховання своєї дитини за рішенням суду. За її словами, йдеться про батьків з розумовими і психічними вадами. Як сказала Л.ВОЛИНЕЦЬ, йдеться про медичні діагнози, які ніколи у юридичній практиці не засвідчувалися рішеннями судів і не можуть засвідчуватися.

За словами Л.ВОЛИНЕЦЬ, постановою також передбачено, що акт про безпритульність дитини може служити юридичним документом, на підставі якого над дитиною встановлюється опіка, тобто, коли дитина потрапила в притулок або була вилучена з вулиці, то на таку дитину органами внутрішніх справ складається акт про безпритульність.

Торік у притулках для неповнолітніх перебувала 21 тисяча дітей, з них 16 тисяч (76%) - діти, які мають сім’ю (25% мають повну сім’ю, 52% - неповну сім’ю). Вона вважає норму постанови з цього приводу протизаконною.

Л.ВОЛИНЕЦЬ «досить дискусійним» назвала питання щодо обмеження віку опікуна - не родича пенсійним віком (для жінок - 55 років, для чоловіків – 60 років). За її словами, згідно зі статистикою, 60% дітей виховуються опікунами пенсійного віку.

Вона наголосила, що Всеукраїнська громадська організація “Служба захисту дітей” вважає, що ця постанова має бути призупинена і переглянута “на предмет її скасування чи приведення у відповідність до законодавства України”.