26 жовтня - 12-00 - У Тернополі відбудеться чергове засідання Тернопільського прес-клубу на тему: “Наскільки захищені журналісти Тернопілля” у зв’язку з побиттям співробітниками органів внутрішніх справ місцевого журналіста Ігоря Сцібайло. Учасники: Ігор Сцібайло - тернопільський журналіст, член НСЖУ, член Незалежної медіа-профспілки, кореспондент у Тернополі газети “Точка опори”,голова тернопільського осередку міжнародної організації “Міжнародний антикримінальний та антитерористичний комітет”, керівництво правоохоронних органів (бульвар Шевченка, 23 (вхід з двору вул. О. Кульчицької). Телефони: 050)4372607, e-mail: tarasenko@rt.ssft.net, 050)5280315 e-mail: ternopil@cure.org.ua.