Прес-конференція на тему: ”Колапс правоохоронної системи України. Або будь-який невинний громадянин може незаконно утримуватися під арештом понад 8 місяців”

Проводиться акредитація на прес-конференцію на тему: "Колапс правоохоронної системи України. Або будь-який невинний громадянин може незаконно утримуватися під арештом понад 8 місяців", присвячена розслідуванню кримінальної справи по звинуваченню Євгена Новіцького у здійсненні злочину, по ч. 2 п. „б” ст.121 УК, і який знаходиться під арештом у СІЗО №13. Адвокати Є.Новіцкого розкажуть про факти грубого порушення прав людини. Учасники: захисники Є.Новицького - адвокат В.Гречановський, адвокат О.Веремєєнко. Початок 30 жовтня об 11-00 ( “Інтерфакс-Україна”, вул. Рейтарська). Телефони: 8-050-947-55-64, 8-067-25-100-92.