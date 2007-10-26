28 жовтня - 9-15 - У Полтаві відбудеться церемонія перепоховання праху Степана Хапікала, який загинув в 1944 році під час звільнення Таллінна. У Пантелеймонівському храмі відбудеться церемонія відспівування, потім С.Хапікала пом’януть на Меморіалі Солдатської слави. Там йому будуть віддані всі військові почесті. У заходах візьмуть участь Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова і родичі С.Хапікала, мер Полтави Андрій Матковський, представники громадських організацій, ветерани Великої Вітчизняної війни та ін.