29 жовтня - 11-00 - Відбудеться презентація статистичного огляду "Кримінальні покарання в Україні", виконаного правозахисною організацією "Донецький Меморіал" і Пенітенціарним Товариством України. Огляд підготовлений за сприяння Бюро по співпраці посольства Швейцарії в Україні, містить статистичні дані про кримінальне правосуддя і відбування кримінальних покарань в Україні за останні 20 років. Видання представить керівник правозахисної організації "Донецький Меморіал" Олександр Букалов (“Інтерфакс-України”, вул. Рейтарська, 8/5А). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 8-097-907-06-49.