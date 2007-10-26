Премію Сахарова отримає суданський адвокат

Лідери політичних груп Європарламенту вирішили вручити премію Сахарова 2007 року суданському адвокату з питань прав людини Саліху Махмуду ОСМАНУ.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення лідери політичних груп Європарламенту схвалили 25 жовтня.

Премія буде формально вручена 11 грудня у Страсбурзі. Разом з премією переможцю надається чек на 50 тисяч євро.

С.ОСМАН надавав правову допомогу за власний кошт. Члени його родини були вбиті, піддавалися тортурам або були викинуті з власних домів. Сам адвокат у 2004 році провів понад 7 місяців у в’язниці. Зараз він – член парламенту Судану.

Лідери політичних груп Європарламенту також вирішили належним чином вшанувати російську журналістку Анну Політковську, вбиту 7 жовтня 2006 року в під’їзді власного будинку у Москві. Рішення про те, у який саме спосіб вшанувати пам’ять журналістки, планується ухвалити на наступному засіданні лідерів політичних груп.