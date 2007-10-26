Журналістам львівської муніципальної газети погасять заборгованість

Терміново зібраний виконком Львівської міської ради виділив газеті «Ратуша» додаткове фінансування – 152 тисячі гривень.

Про це повідомляє “Львівський портал”.

За словами головного редактора "Ратуші" Миколи САВЕЛЬЄВА, представники міськради передали їм відповідне рішення виконкому за підписом міського голови Андрія САДОВОГО. Після цього журналісти прийняли рішення припинити голодування і залишили приймальню міського голови.

Нагадаємо, що вчора троє працівників газети «Ратуша» на чолі з головним редактором Миколою САВЕЛЬЄВИМ розпочали голодування в приймальні міського голови Львова на знак протесту проти припинення фінансування видання, яке сталося, на думку працівників «Ратуші», з вини міського голови. Вони вимагали поновлення фінансування і виплати зарплати за 4 місяці.

Учора міський голова заявив у коментарі журналістам, що міська влада більше не збирається виділяти на фінансувати «Ратушу». Сьогоднішню поступливість мера джерела в міськраді пояснюють нинішнім планованим візитом до мера одного з потенційних інвесторів будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові.