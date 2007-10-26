Уряд просять заборонити збирати конфіденційну інформацію громадян

Інтернет Асоціація України закликає Кабінет Міністрів України негайно скасувати постанову від 26 вересня 2007 р. №1169 «Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації» як таку, що суперечить Конституції України, порушує основні права та свободи людини.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила голова правління Асоціації Тетяна ПОПОВА.

Зокрема, за її словами, постанова визначає процедуру отримання дозволу суду на здійснення негласного проникнення до житла, іншого володіння особи, застосування технічних засобів добування інформації, зняття її з каналів зв’язку, установлення контролю за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією осіб, а також використання інформації, добутої під час здійснення заходів.

Т.ПОПОВА наголосила, що аналіз зазначеної постанови свідчить, що документ не відповідає загальним принципам безумовного додержання конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукових заходів та порушує самі принципи оперативно-розшукової діяльності, передбачає втручання та зміну деяких процедур правосуддя, а також порушує принцип верховенства права.

“Дана постанова суперечить нормам Конституції, намагається змінити та «дописати» закони України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про судоустрій України». Особливо непокоїть введення нового для української юриспруденції принципу: «Порядок застосовується в разі, коли інше не передбачено законом», - сказала Т.ПОПОВА.

Вона додала, що відповідно до Основного Закону в Україні діє принцип верховенства права, закріплений в ст.6: „Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України” та ст.19: „Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”.

На переконання голови правління Інтернет Асоціації, положення постанови руйнують засади законного судочинства, замінюючи мотивоване рішення суду, яке приймається згідно з чинним законодавством України, на «дозвіл», що видається одноосібно головою апеляційного суду без дотримання відповідних процедур та фактично не підлягає жодному контролю у зв’язку з його так званою «цілковитою таємністю».

“На превеликий жаль, прийняття цієї постанови не отримало ніякої правової оцінки ані з боку Міністерства юстиції України, ані з боку Генеральної прокуратури України, ані з боку Верховного Суду України, ані з боку Верховної Ради України, що є симптомом повної руйнації правових відносин в Україні”, - переконана вона.

Т.ПОПОВА зауважила, що з урахуванням вищезазначеного, Інтернет Асоціація України направила відповідні листи з вимогою негайно скасувати цей документ до Мінюсту, Держкомітету з питань підприємництва, Генпрокуратури, Верховного Суду України, Кабміну, Уповноваженого з прав людини, а також відкритого листа до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

*** Інтернет Асоціація України об’єднує більше 80 підприємств та організацій, що працюють в галузі інформаційних технологій і телекомунікацій.