Майже дві тисячі жертв політрепресій перепоховали у Биківні

Майже дві тисячі жертв політичних репресій 1937 – 1941 років були перепоховані в історико-меморіальному заповіднику “Биківня” під Києвом.

Як повідомляє “5 канал”, загалом у Биківні під час масових розстрілів загинули від 30 до 100 тисяч осіб. Церемонії перепоховання відбуваються з 1971 року, але цьогоріч у ній вперше взяли участь військові, адже серед жертв було багато офіцерів.

Сьогодні перепоховали також останки польських вояків, які теж були розстріляні у Биківні. Поляків та українців ховали поруч, хоч раніше польська сторона наполягала на тому, аби поховати їх у окремій могилі.