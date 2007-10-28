В Одесі відкрито пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ

Вчора в Одесі депутат Одеської міської ради Руслан ТАРПАН, ігуменя Свято-Архангело-Михайлівського монастиря Серафима та народний депутат Верховної Ради України V скликання від Партії регіонів Дмитро ВОЛОШЕНКОВ урочисто відкрили пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, початок церемонії затримано на годину внаслідок протистояння товариства Українського козацтва на чолі з Ігорем ВАРДИНЦЕМ, членів осередків партій “ПРП”, УНП та “Просвіти” з прихильниками його спорудження – членами Партії регіонів та громадської організації “Единое Отечество”.

Демонстранти-супротивники відкриття пам’ятника тримали в руках лозунги “Пам’ятник Катерині ІІ – злочин проти України!”, “Катерини ІІ в Одесі не буде! ГУРВІЦА - теж!”

Учасників відкриття монумента огороджували три ряди міліції та високі металеві парапети. Незважаючи на це, близько півтисячі членів товариства Українського козацтва намагалися прорвати цей кордон. Однак, їм це не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, скульптурна композиція на згадку про засновників Одеси була встановлена в 1900 році і знесена в 1920-у. Фрагменти меморіалу зберігаються в історико-краєзнавчому музеї.

На місці, де стояла композиція, в 1965 році було встановлено пам`ятник матросам-потьомкінцям. У 2007 році його демонтували і перенесли на Митну площу.

Фінансував спорудження пам’ятника російській імператриці депутат Одеської міської ради, мільйонер Руслан ТАРПАН